毒入校園警訊! 警政署長：今年毒蟲近9千初犯

2017-11-20 20:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署今天在新北市警察局召開新北、宜蘭與花蓮「分區治安會議」，警政署長陳家欽說，今年查獲近9000毒蟲是初次用毒，要求全國警方正視毒入校園；他也表揚新北市新莊、蘆洲分局及新北市毒品溯源中心掃黑、緝毒績優刑事人員，呼籲警方協助毒蟲戒毒，有效防制毒品人口成長。

行政院長賴清德在上月行政院治安會報公開指示，中央部會應多到地方走動管理，了解各地區在打擊犯罪、維護治安的策略及問題，貫徹政府當前「反黑」、「緝毒」及「打詐」3項重要目標，陳家欽今天與刑事局長、業務主管，與新北市、宜蘭縣、花蓮縣各警察分局長、偵查隊長開會交流，防止毒品藉由海關、港口流入國內，也邀來保三總隊、花蓮港務警察總隊參與，加強警方橫向聯繫。

因應法務部今年10月間研議「毒品危害防制條例修正草案」，將持有第三級、第四級毒品純質淨重20克以上處罰的標準，調降為5公克，草案已送行政院審查，因應修法後可能造成毒品檢驗案量、費用暴增，警政署要求各縣市警察局向議會爭取預算，規劃向中央爭取動支第二預備金來支應。

針對新興毒品氾濫的議題，刑事警察局長劉柏良說，已先協調法務部調查局自明年起分北、中、南三地先支援接受新興毒品檢驗，估計可收案3000件檢體，等待衛福部訂出新興毒品檢驗標準程序，再分批委由民間檢驗機構辦理，不會造成空窗期。

新北市在今年7月成立毒品防制辦公室後，警察局同時也成立毒品查緝溯源中心，採取查緝重大毒品案件及分析毒品流竄成因雙效並進策略，將查毒能量集中放大，新北警局今年已查獲製造、運輸、販賣毒品案件1566件，相較去年成長近5成，顯示緝毒策略的調整，對於查緝能量提升極有成效。

陳家欽表示，全國每年有將近9000人被查獲初次施用海洛因及安非他命，這些人是警方必須投注心力去關懷、了解用毒原因，才能及早避免他們掉入毒品的輪迴當中，也能節省大量的警力及醫療資源；陳家欽也提到，毒品流入校園的問題需要被正視，警察機關除了要查獲學生施用毒品，更應該要向上追查中、上游藥頭，並透過縣市政府第三方行政干預消滅毒品擴散溫床，斷絕毒品的來源，才能保護青少年免於毒害。