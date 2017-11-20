11/20 威力彩連23摃 下期上看8億 今彩539開出1注

2017-11-20 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月20日）開獎的第106000093期威力彩，頭獎摃龜；第106000277期今彩539，頭獎開出1注，每注可得800萬元，由新北市中和區中和路460號1樓的「金莎彩券行」開出。

第106000093期威力彩中獎號碼為：「第一區：09、16、18、26、30、37。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得1865萬5366元；參獎共12注獲得，每注可得15萬元；肆獎共89注獲得，每注可得2萬元；伍獎共495注獲得，每注可得4000元；陸獎共3150注獲得，每注可得800元；柒獎共6431注獲得，每注可得400元；捌獎共3萬5437注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬4340注中獎，每注可得100元；普獎共8萬1145注中獎，每注可得100元。

第106000093期38樂合彩中獎號碼為「09、16、18、26、30、37」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共91注獲得，每注可得5750元；二合共1937注獲得，每注可得750元。

第106000277期今彩539中獎號碼為「17、24、27、30、34」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共183注獲得，每注可得2萬元；參獎共6770注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3043注獲得，每注可獲得50元。

第106000277期39樂合彩中獎號碼為「17、24、27、30、34」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9527注中獎，每注可得1125元。

第106000277期3星彩中獎號碼為「468」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000277期4星彩中獎號碼為「4820」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」