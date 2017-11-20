開賓士運毒就安全？眼尖警察盯上 查到一便當毒品

2017-11-20 19:42

［記者陳彥廷／屏東報導］開賓士C系列自以為能閃避警察攔查？屏東縣東港警分局東濱派出所所長郭瑾樺日前在雙園大橋執行酒駕路檢勤務，當時見1輛賓士車行跡可疑，攔查後當場在車上的「便當盒」中起出海洛因、安非他命和FM2等毒品，而該男子竟然瞎扯「開新的賓士不會被警察查」。

駕著賓士C系列的謝嫌家住高雄、有毒品前科，行經雙園大橋，卻因畏罪不斷在車陣中游移，行進時猶豫不決，被警察覺有異，且車窗漆黑，員警看不清駕駛人神情，當搖下車窗於詢問駕駛資料時，警方馬上聞到車內濃烈的芳香味，直覺更是可疑，要求該車停在受檢點盤查。

「車上沒小孩，卻有小朋友便當盒？」所長郭謹樺表示，當時發現車上未載小孩，但副駕駛座卻放著小朋友會使用的便當袋，經謝男打開便當袋，撲鼻而來卻是怪味，裏頭果然裝有大量毒品，警查扣後清查計海洛因 （5包、13.08公克）、二級毒品安非他命（1包、2.20公克）、三級FM2（5顆、1.49公克）、吸食器、磅秤及夾鏈袋等，當場帶回。

謝嫌卻向警方供稱，他為了防範遭警盤查，特地買了這台名貴的賓士C系列新車，代步1年左右，被攔查5次都未被發現，沒想到這次卻逃不過法眼，還是首次開這輛車被發現持有毒品。

警方指出，謝嫌所帶的海洛因量極大，個人使用至少兩個月，且純度又高，但謝嫌對意圖販賣毒品之事避重就輕，全案經偵詢後依意圖販賣而持有毒品移請偵辦。

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