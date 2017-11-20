開庭前在家大鬧 撞死清大奇才嫌犯強制送醫

2017-11-20 18:10

〔記者項程鎮／台北報導〕被視為「物理奇才」的清華大學博士生林仲桓，遭25歲男子胡家瑞駕車闖紅燈撞死，高等法院下午開庭，胡男未到場，律師表示，胡男因昨天情緒不穩，在家大吵大鬧，胡父報警後，被警方強制送往耕莘醫院就醫，律師強調會補呈診斷證明書正本，承審法官陳勇松裁示擇期開庭。

下午一開庭，法官就質疑胡家瑞為何不出庭，胡男的律師表示胡男以前曾在家情緒失控，遭強制送醫，不料昨天又發生，胡父打電話通知他此事並傳真診斷證明書，由於法官質疑診斷證明書的日期為「民國100年」，不像是昨天開立，律師表示會補呈診斷證明書正本。

胡男的律師另向法官聲請，希望將胡男送到台北榮民總醫院鑑定精神狀況，但檢察官和林仲桓委任的律師當庭表示反對，檢察官認為，胡男自稱精神狀況不穩定，「一直努力想免責」，案發後隔這麼久才要求鑑定精神狀況，如要鑑定，也應一併對他測謊，法官表示會再審酌。

去年6月24日，清華大學博士生林仲桓深夜行走在新北市新店區斑馬線上，遭胡家瑞駕車闖紅燈高速迴轉撞倒，卡在車底拖行95公尺，送醫不治，胡男逃逸，還涉嫌燒掉林的隨身筆電滅證，7年的研究成果付之一炬，事後胡一度持改造槍枝自轟尋短未果；台北地院7月31日宣判，胡家瑞殺人罪判刑14年10月，槍炮罪3年6月，合併應執行18年。