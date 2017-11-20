惡劣司機國道急停 害追撞判賠123萬

2017-11-20 19:44

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓司機於前年間，開著租賃小客車行經國道一號33公里時，因不滿後方的大客車胡姓駕駛按喇叭示意超車，竟直接切入外側車道後急煞停下，導致3車連環追撞，9人受傷，胡男的汽車公司提出求償，新北地院認定謝男要負全部責任，判賠123萬餘元，可上訴。

104年3月10日晚上11時許，謝男駕車沿國道一號由南往北方向行駛，行經33公里900公尺時，因原本在後方的胡男從右方超車時，按短聲喇叭示意欲超車，謝男心生不滿，直接把車插入外側車道緊急煞車，導致胡男也須停下，不過，胡男後方的大客車閃避不及發生追撞，9人因此受傷。

刑事部分，一審新北地院認定謝男觸犯妨害公眾往來安全、強制及業務過失傷害罪，從重依妨害公眾往來安全罪，斥責他所為危險且嚴重危害交通安全，實屬惡劣，判刑6月；上訴二審時，高等法院認為他沒前科，有多次調解，因賠償金額未達成共識而破局，並非全無悔意，給予緩刑3年。

胡男的公司認為除謝男須負責外，後方大客車也沒保持安全距離，一併求償379萬餘元；謝男堅稱沒有逼車行為。

不過，法官審理認為，最後方的大客車駕駛有保持安全距離，並採取緊急措施閃避，沒有過失，倒是謝男，車禍是因他急停造成，要負全部責任，判他賠償折舊後的維修費、工資及拖吊費合計123萬餘元。