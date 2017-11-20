急診室暴力 警竟碎念：你去堤防打死人都沒人管

2017-11-20 17:59

〔記者王宣晴／新北報導〕19歲黃姓騎士日前行經新北市三重永福街與29歲許姓騎士擦撞，許男全身擦傷送往市立聯合醫院三重院區包紮，不料，竟被黃男帶著2名友人到急診室持安全帽痛毆頭部，直到員警到場才住手；警方將動手3人帶回偵辦，三重警分局光明派出所員警竟向嫌犯說：「你打架也不看場所，你去堤防打死人也沒人管你。」民眾直呼警方言語失當，難怪三重頻傳打架事件。

警方調查，黃男18日清晨6時許騎車行經新北市三重永福街，在永安北路與許姓騎士發生碰撞，兩人疑在現場發生口角，許男因車禍受傷，先送往新北市立聯合醫院三重院區就醫。而黃男因心生不滿，打給20歲的藍男及姚男2名友人，3人來到急診室大廳堵人，黃男發現包紮後的許男後竟手持安全帽在急診室動粗，藍男及姚男則在旁徒手痛毆許男，導致許男頭、臉部紅腫擦傷。

警方表示，獲報急診室發生打架案件後隨即派遣線上巡邏員警前往制止，將3名嫌犯逮捕到案，迅速制止醫院中的暴力行為，訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌將3嫌移送法辦。

但員警卻在醫院對著已經坐進警車的嫌犯碎念「你打架也不挑地方，這裡是醫院耶」、「你在堤防打死人都沒人管你！」整段對話都被錄下，三重居民聽聞守護治安的警方口出此言，直呼誇張、失當，痛批員警心態消極。