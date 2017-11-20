檢不上訴！鄭性澤殺警案改判無罪 明凌晨零時定讞

2017-11-20 18:33

［記者楊政郡／台中報導］鄭性澤涉嫌殺害員警蘇憲丕再審案改判無罪後，蘇憲丕妻子聲請檢察官提起上訴，台中高分檢表示經審酌，本案無積極證據證明鄭性澤持槍殺害蘇憲丕，被害人家屬請求無理由，應該駁回，此案上訴期限10天，將在本月20日24時屆滿，明天就全案定讞。

本案宣判後，被害人家屬又提出羅武雄係遭何人擊斃？認為羅武雄採「自然坐姿」，然蘇憲丕身高180公分，以「蘇憲丕立姿」與「羅武雄坐姿」兩相以對，羅武雄要「瞬間即時」對蘇憲丕開槍，羅武雄之「生理反應」，上半身必然「向後仰躺」，以求面對較高角度之蘇憲丕，依此，羅武雄不可能是坐姿90度。

另警察大學鑑定書及鑑定人孟憲輝認為：根據羅武雄為「自然坐姿」，現場照片所示合理推論沙發椅背與垂直角約30度，非接近垂直，研判羅武雄係遭其正前方距離較近的被害人連開2槍，而非距離較遠且位於羅武雄左前方門口的其他員警。

再審案判決以「羅武雄確有開槍擊中蘇憲丕，再遭警察擊斃，則羅武雄所受槍傷順序及槍傷後有無行動能力，自無鑑定必要」，然羅武雄遭何人擊斃，既有上開之違誤，則羅武雄所受槍傷順序及其槍傷後有無行動能力，即本案重大疑點，且本案在場警員蔡華癸、高豫輝、王志槐等人，均未傳喚及交互詰問等情，再審案判決上開疑點有應調查未調查即判決理由不備之違誤。

台中高分檢指出，依許法醫之解剖報告，羅武雄所受2槍傷，槍彈創傷1角度由胸部右側處射入，擦過心囊腔內上主動脈，從右肩胛上部第二肋間處離開身體，槍彈創傷2，由右下腹部射入，貫穿後腰部，2個槍傷的特徵均是由前往後，由左往右，由下往上。

請求上訴意旨（一），以羅武雄當時坐在沙發上，再由其槍彈創傷走向，兩槍傷均是係由下往上，依被害人家屬認為蘇憲丕先擊中羅武雄且採取站姿的主張，以蘇憲丕的站立高度，且是由上往下的射擊方向，不可能造成羅武雄由下往上之槍傷。

（二）依解剖報告記載羅武雄槍傷走向為由左至右，槍擊羅武雄者應係在羅武雄的左前方，正前方之人不可能造成由左至右之彈道。

（三）許法醫並在前審證述：羅武雄是子彈擦過心包囊腔內上主動脈近心臟處，造成心包囊填塞死亡。所謂心包囊係指包覆心臟的囊腔，並非心臟，所以心包囊遭子彈擊中與心臟遭子彈擊中完全不同。羅武雄在槍戰中因為心包囊中彈，造成心包囊填塞死亡，經採集羅武雄之血液送法務部法醫研究所鑑驗，檢驗出酒精、利度卡因等，依鑑驗報告說明此為麻醉藥劑，亦可作為羅武雄中彈後之生理反應之參考。

且依李俊億、孟憲輝兩位鑑定人均一致認定槍戰過程極短，蘇憲丕中第1槍後再倒地前連續中另2槍，未久槍戰旋即結束，可見槍戰時間之短暫，羅武雄中彈後在此短暫時間內，以其中彈位置以及血液鑑驗情形，尚有還擊能力，非無可能。

（四）案發當時參與槍戰之員警高豫輝、王志槐、蔡華癸業經偵查、原審傳喚進行交互詰問，就蘇憲丕倒地的時間、姿勢以及槍戰的時間，槍戰結束後等情形證述綦詳。

（1）證人王志槐於91年1月10日偵訊具結證稱：我往後退時，看見蘇憲丕已倒在地上，當時蘇憲丕倒在桌角下。」 91年3月27日一審法院審理時具結證稱：「我退到包廂外時，看見蘇憲丕是蹲在茶几前面躲避，我又朝裡面開了4槍，是朝羅武雄的方向開槍，開完4槍後我覺得沒有子彈了，退出來的時候，就看到蘇憲丕倒在地上了，槍聲是一直連續的，我看到蘇憲丕躲在靠近螢幕的大理石桌左側附近，當時是面向羅武雄的方向應該是連續的動作，時間非常短，這時高豫輝在包廂門的外面」等語。

（2）高豫輝於91年3月27日地院審理具結證稱：我再進去時，蘇憲丕是半蹲在茶几旁邊身體有在動，眼睛是朝羅武雄的方向看，我就再在朝羅武雄的方向再開1 槍，叫阿丕趕快出來，蘇憲丕沒有跟出來，我退到後面找掩蔽，這時聽到裡面有2 聲槍響，是在退到轉角處的時候，聽到2聲槍響，蘇憲丕倒地時，頭朝包廂裡面的方向，拿槍的手朝後面，身體趴著。」

（3）由上開員警之證述可大致得知，證人王志槐退到包廂口開槍時，羅武雄尚未中槍（ 或係仍有持槍射擊能力） ，否則王志槐何須繼續對著羅武雄的方向開槍。而高豫輝再進去時，亦是朝著羅武雄開槍，同理，當時羅武雄仍有持槍射擊能力，否則高豫輝何需再對著羅武雄開槍。

（4）依證人蔡華癸於92年2月4日於臺中高分院92上重訴更（一） 第47號具結證述：蘇憲丕倒的位置在面對附圖三左側角躺著，槍已鬆手，身體是趴著，右臉頰貼在地上等語。

（5） 上開員警經偵查、前審傳喚，證述之情節與原審認定事實相符，並無再加以傳喚之必要，且高豫輝業於96年間死亡，已無傳喚之可能。

（五） 羅武雄是否遭何人擊斃？與被告是否有持槍殺害蘇憲丕並非絕對關聯，本件乃無積極具體證據足認被告有持槍射擊蘇憲丕。

三、本件因為刑事訴訟法有關再審規定之修訂，而重啟本案之調查可能，且因為案發當時的科學鑑識的人力、物力、資訊不足，時空轉換在十餘年後，經由科學鑑識能力的提昇，且本案均未曾由專業之鑑定機關，綜合全貌予以鑑定，是以在本案進行綜合性科學鑑定後，有重大之不同認定。

被害人家屬的傷痛因此重新再被提起，此為釐清事實真相而不得已之作為。檢察官為公益代表人，本案中，已審酌被告及被害人家屬的權益，並顧及法律面及事實面之調查，本件已盡調查之能事，原審判決並未有何違背法令之處，被害人家屬所請並無理由。