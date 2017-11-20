關係真亂！雙性戀女子假結婚 不滿情人結新歡竟自首

2017-11-20 17:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍李姓女子嫁到台灣，取得身分證後離婚，她喜歡上同樣嫁到台灣並離婚的同鄉姚姓女子，涉嫌先與姚女的胞兄「假結婚」，幫姚男順利到台灣打工；不料，姚女去年3月再婚，讓李女由愛生恨，遂向移民署自首假結婚，並舉報姚姓兄妹違法，法院認定假結婚屬實，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例判處姚男徒刑4月、可易科罰金，姚女1年4月徒刑、宣告緩刑4年，條件是提供240小時義務勞務。

判決書指出，姚女與李女是從中國湖南省長沙市的同鄉，兩女都嫁到台灣，都在取得台灣的身分證後與丈夫離婚，李女前年10月與姚女的胞兄姚男假結婚，雙方結婚前還先簽訂「離婚契約書」，約定姚男到台灣打工後，雙方可隨時離婚。

姚男如願於翌年（去年）2月到台灣，李女卻在去年7月，向移民署中區事務大隊台中專勤隊自首假結婚（違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、使公務員登載不實罪，各判處徒刑6月、拘役50日，宣告緩刑2年確定）。

李女宣稱，她假結婚沒收錢，是基於同鄉情誼，卻無意間撞見姚男吸食不明物品（吸毒），她相當畏懼，向姚男提出離婚被拒，只好自首「假結婚」來結束關係；李女還檢舉說，假結婚是姚女穿針引線，姚男第一次申請入台，面談時出差錯被駁回，是姚女指點姚男應付面談之道，還把鑽戒借給姚男冒充結婚戒指，第二次面談才過關。

法院審理時，姚男始終否認假結婚，他辯稱到台灣探視妹妹，認識李女而衍生情愫結婚；姚女則說，李女是雙性戀，李女很喜歡她，想討好她，才會與她哥哥結婚，不料，去年3月李女知道她要再婚，由愛生恨而舉發她與哥哥，她否認介入哥哥的婚姻，也否認幫哥哥欺騙移民署。

台中地院認定姚男假結婚，證據包括姚男與李女的簡訊對話中，姚男說過「妳答應幫忙假結婚」等語，不過，卻以罪證不足判決姚女無罪，檢方與姚男都不服上訴二審，不過，姚男在二審時當庭撤銷上訴而確定。

台中高分院看法卻與一審不同，認為姚女曾透過LINE質問李女自首一事，並借鑽戒給哥哥，顯示姚女參與假結婚的過程，不採信姚女辯詞，撤銷無罪原判，依台灣地區與大陸地區人民關係條例的使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判處徒刑1年4月，宣告緩刑4年，條件是提供240小時義務勞務，可再上訴。