上補習班不讀書 男偷拍女生裙底遭逮

檢察官將廖男依妨害秘密罪緩起訴處分。（記者謝君臨攝）

2017-11-20 16:17

〔記者謝君臨／台北報導〕在台北市儒林補習班上課的19歲廖姓男子，今年6月在補習班樓梯間，持HTC手機從下往上偷拍穿著裙子的小如（化名），小如轉身發覺廖男舉止鬼祟，懷疑遭偷拍，報警處理，警方在廖男手機發現5張裙底照，將廖男送辦，檢察官考量事後雙方和解，依妨害秘密罪嫌將廖男緩起訴，需接受8小時法治教育。

檢方調查，廖男、小如同為在學學生，2人都在補習班上課，彼此並不認識；今年6月19日下午3點半左右，廖男在補習班樓梯間，發現穿著裙裝的小如正要上樓，竟「一時性起」，拿出隨身的HTC手機伸入小如裙底下連拍5張，而後小如轉身查覺廖男動作詭異，質問對方，廖男登時語塞，小如氣得當場報警。

警詢時，廖男坦承犯行，供稱是因為一時衝動，才會忍不住拿出手機偷拍，對於小如感到很抱歉，也十分後悔自己錯誤的行為；警方查扣廖男手機後，在裡面發現5張小如裙底的內褲照片，詢後將廖男移送台北地檢署偵辦。

檢察官調查期間，廖男與小如達成和解；檢察官審酌廖男行為確實不妥，且造成被害人心理陰影，但考量廖男無前科，仍在就學，再加上犯案後坦承不諱，深表悔意，態度尚稱良好，經過此一教訓應有所警惕，將他緩起訴3年，必須接受8小時的法治教育課程。