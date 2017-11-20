少女遭性侵生女？DNA驗出惡狼另有其人

2017-11-20 16:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹警方去年受理1起少女未婚懷孕案，最後檢方的調查結果卻峰迴路轉！15歲少女去年7月先遭徐男誆騙，以載她去找姐妹淘為由，在車上性侵得逞還懷孕。半個月後，少女與友人偷開車出遊肇事，因沒錢賠償車損，找上高男協調，結果又遭性侵。今年3月少女驚覺懷孕，要高男負責，但高男得知少女曾與他人發生過性行為而拒絕負責，最後少女報警，結果胎兒驗出是徐男的種，更查出高男曾猥褻1名賣香水的女子，新竹檢方日前依強制性交罪嫌及強制猥褻罪起訴徐、高這2名惡狼。

15歲少女控訴遭23歲高男始亂終棄，性侵懷孕生女，去年8月間她與2名友人偷開親戚車出遊，發生擦撞車禍，5萬車損需3人平均分攤，但事後2友人拒賠，少女只好求助自稱熟識黑道的高男處理。沒想到高男竟先在車上要求少女「當他女友跟他嘿咻，否則自行處理」，少女不從，最後仍在車上遭性侵得逞。

事後少女得知高男是花心大少，一度拒絕當女友；高男揚言帶小弟到她家大鬧，少女只好委曲求全。去年9月間高男開車載她出遊時性致又來，但少女誆「月經來了，無法做」，高男不信將她載去竹東1家摩鐵休息。高男洗完澡後檢查少女衣褲，發現少女竟未用衛生棉，直罵「你騙我」後又再次硬上得逞。

今年3月少女去婦產科檢查才發現已懷孕7月大，不能流產，認為是高男的種，向高男表示為了小孩，最後只能嫁給他，高男一度開心地帶少女產檢。

某日高男的好友徐姓友人（26歲）上門聊天，徐男透露曾於去年7月間與少女嘿咻1次，高男推算2男與少女發生性關係的時間點相差半個月左右，懷疑少女懷的不是他的種。

高男開始變臉不理會少女，也拒絕付營養費，少女遂報警指控高男性侵。後來少女生出女兒，經醫院驗DNA，才發現原來女兒是徐男的種，也令警方大吃一驚。

少女事後坦承，由於徐男的女友與她是姐妹淘，去年7月間徐男騙她，要載她去找女友，結果開車載她到偏避的地方，即在車上性侵得逞。

全案偵辦期間，1名販賣催情香水的林女（20歲）指控高男強制猥褻，聲稱透過line聯絡見面，林女拿催情香水給高男試用，並噴在脖子給他聞；沒想到高男竟拉她手去摸下體，還強吻摸胸。女子假藉兒子哭了，要回去照顧，高男才放她走，林女脫困後趕緊報警。

由於少女均有留下與高男LINE的通話紀錄及胎兒的DNA，因此新竹檢方日前依強制性交罪及強制猥褻罪嫌起訴高男，同時另外也依強制性交罪嫌起訴徐男。