公車上對女生襲胸 狼挨告竟辯：她在作夢

2017-11-20 16:36

［記者黃捷／台北報導］42歲許姓男子搭公車，見16歲女高中生靠著窗睡覺，竟刻意換座到旁邊，涉嫌伸出鹹豬手襲胸，事後被抓包挨告，他卻在法庭上辯稱「是少女夢到自己被性騷擾」，士林地方法院不採信，依違反性騷擾防治法判刑5月，易科罰金15萬。

判決指出，許男去年11月下午從南港搭上公車，欲前往汐止，在車上見到女高中生穿著學校體育服，獨自坐在雙人座靠窗位睡覺，竟起色心，換座位到旁邊後，先以手肘觸碰手臂和腰部，見女高中生沒有反應，得寸進尺伸出手指戳弄胸部。

女高中生此時驚醒，當場出言制止，但許男仍持續摸她胸部及大腿，所幸有名乘客見義勇為，發現女高中生表情異常，上前關心，許男惡行才曝光，不顧乘客阻止拉扯，嚇得逃下公車，該乘客事後也陪著女高中生到警局報案。

女高中生供稱，當時她並沒有熟睡，有發現許男坐到她旁邊後，腳張開開坐姿大喇喇，手也張開開碰到我手臂，但以為是許男個人習慣，所以沒有理會。

她說，不久後竟驚覺胸部邊緣被觸摸，一張開眼睛，許男就把手收回去，她表示「請你自重」，許男雖舉雙手投降說「對不起我怕妳」，之後卻又開始講一些色色的事，還問「妹妹我可不可以咬妳耳朵」，甚至抓起手臂說要聞味道，還一邊摸她胸部跟大腿。

但許男否認犯行，辯稱他是因為公車搖晃，身體才會靠近女高中生，他並沒有碰觸，懷疑是女高中生作夢夢到自己被性騷擾，「我當時有女朋友，不用對女高中生性騷擾。」更反控女高中生誣告。

但法官調閱公車內監視器，發現許男靠近女高中生的動作很不自然，加上女高中生、見義勇為的乘客指證歷歷，因而認定許男犯行，依違反性騷擾防治法判刑5月，易科罰金15萬，可上訴。