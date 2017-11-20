表態參選彰縣議員 埔心鄉前鄕長28歲兒子猝死

28歲的徐唯勝表態競選下一屆彰化縣議員，今晨不明原因猝死家中。（翻攝徐唯勝臉書）

2017-11-20 16:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕準備參選明年彰化縣縣議員的埔心鄉前鄕長徐平圳兒子徐唯勝，今日凌晨近4點被家人發現倒臥在家中，已無生命跡象，經緊急送往衛福部部彰化醫院急救，仍然宣告不治，家屬傷痛表示，徐唯勝平日晚睡，但身體健康無異狀，意外發生後也深感訝異。

現年28歲的徐唯勝擔任埔心青工會會長，由於形象陽光，又勤跑基層，在地方人士推崇下，已表態參選下一屆彰化縣縣議員選舉，不過今日猝死消息傳來，讓地方錯愕。

徐平圳表示，徐唯勝近日跑行程常到半夜，偶有吃宵夜再睡覺習慣，今日凌晨近4點，住在隔壁房的弟弟打電話問是否要吃宵夜，卻無人接聽，由於徐唯勝睡覺會打呼，今日卻異常安靜，他弟弟推門察看，卻看到他躺在床上，已無呼吸心跳，趕緊通報119，送彰化醫院搶救。

彰化醫院表示，徐唯勝到院前無生命跡象，經搶救半小時候仍無效，遺體已由家屬領回，詳細死因需解剖才能查明。徐平圳說，徐唯勝並沒向家人反應身體有異狀，質疑是近日跑行程太趕，身體太勞累所致。

徐唯勝傳出不幸，個人經營臉書不少人上來留言，「學弟 痛失你這個鬼才 真的很遺憾」、「溫良恭儉讓的侄子，人生無常」、「天妒英才，一路好走」。

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