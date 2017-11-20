貪污收賄罪採哪說？最高院殺出折衷說、暫緩決議

最高法院召開刑事庭會議，討論貪污治罪條例的收賄罪應採「實質影響力說」或「法定職權說」。（資料照，記者楊國文攝）

2017-11-20 15:22

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院11月14日召開刑事庭會議，討論貪污治罪條例的收賄罪應採「實質影響力說」或「法定職權說」，不料當天有法官提出「折衷說」，希望以「折衷說」的中間路線，綜合「實質影響力說」和「法定職權說」，以免單採其中一說，導致爭議過大，因此刑事庭會議將擇期另行開會。

據了解，包括立委在內的各界人士都很關心收賄罪應採「實質影響力說」或「法定職權說」，外傳司法院長許宗力要求最高法院院長鄭玉山「緩一緩」、不要在11月14日做出決議，不過許宗力透過幕僚否認此事，一位參與當天刑庭會議的最高法院法官則表示，報導和實情有出入。

這位最高法院法官指出，刑事庭會議11月14日當天開會討論收賄罪的「實質影響力說」和「法定職權說」時，因有法官提出折衷說，並提供不少參考資料，刑庭法官們需要時間仔細閱讀並消化相關資料，所以當天不可能做出決議。

法界人士指出，收賄罪應採「實質影響力說」或「法定職權說」， 關鍵在於如何定義「公務員的職務行為」，如採「實質影響力說」，只要官員對於相關機關或公務員的人事、財務及業務執行等事項，具有實質影響力，就會成罪。

若採「法定職權說」，就需要涉嫌收賄公務員藉由自己的「法定職權行為」或「職務密接關聯行為」，對政府機關、公務員決定公務過程，或執行過程發揮影響力，才算是職務行為、才成立收賄罪。

不少法界人士認為，最高法院的民、刑事庭會議具有統一全國法院法律見解的功能，陳水扁的二次金改案、林益世貪污案將直接受到相關決議內容衝擊，如未來最高法院刑庭會議採「實質影響力說」，扁和林益世貪污案就可能定罪，若採「法定職權說」，兩人就有機會判無罪，因此才會引發政壇和法界矚目。