屁股「腫腫的」 惹疑 警民合作逮吸毒男

2017-11-20 14:59

〔記者歐素美／台中報導〕有毒品前科的魏姓男子，見東勢分局土牛派出所所長洪裕憲及警員范振義巡邏盤查，假意配合，將毒品藏在牛仔褲後方口袋，員警見其屁股「腫腫的」，要求他將口袋裡的東西拿出來，他竟拔腿就跑，並與警方拉扯，一對年輕男女騎機車行經，見狀立即下車協助警方逮人，終於將魏男制服，警方依違反毒品危害防制條例將魏男移送。

東勢分局土牛派出所所長洪裕憲、警員范振義，本月9日晚間巡邏至石岡區和盛街時，見1輛廂型車停放在路旁且車上有人，車上男子見警方停車時，神情慌張，員警遂上前盤查。

警方發現坐在駕駛座的魏男（40歲，東勢區人）有毒品、槍砲彈藥等多項前科。魏男為降低警方戒心，主動向警方保證絕無攜帶違禁物品，並同意警方查看其身上隨身物件。眼尖的員警發現魏男屁股「腫腫的」，要求魏男將後方口袋裡的東西拿出來查驗，魏男遲疑了一下，隨即心虛拔腿就跑，抵抗警方拘捕。

由於魏男身材壯碩，極力抵抗，與警方拉扯時，一對年輕男女騎機車經過，見狀立即下車協助警方將魏男壓制在地上，並將其手上銬在路旁欄杆，才避免魏嫌逃跑，警方對熱心民眾見義勇為深表感謝，並在魏男身上查扣一級毒品海洛因1包、注射針筒2支。

魏男坦承使用毒品，因怕被警方查獲才假意配合再趁機逃跑，沒想到還是遭警方及見義勇為的騎士合力逮捕。警方依違反毒品危害防制條例將魏男移送臺中地方法院檢察署偵辦。

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