搶切中線車道 福特車對軋2賓士、慘遭鐵棒砸碎車窗

吳男開車載著女友因行車糾紛，車子前擋風玻璃遭砸。（記者方志賢翻攝）

2017-11-20 11:40

〔記者方志賢／高雄報導〕吳姓男子開車載女友，與一輛紅色賓士車，因搶切車道而發生糾紛，紅賓士車超車停在路中央，蔡姓駕駛下車找吳理論，另名開黑色賓士的郭男竟持鐵棒，猛砸吳開的自小客玻璃，玻璃碎片飛濺，造成吳的女友受傷流血，警通知郭、蔡到案，依法送辦，惡意逼車則開罰6000元到2萬4000元罰緩。

昨下午2時43分許，35歲吳姓男子開車載女友，沿民族一路行駛時，右方同向外車道一紅色賓士，欲超前方的公車，突然向左要切入中線車道，吳男開著車子也向右切入中線車道。

吳男搶先切入中線車道，紅賓士22歲駕駛蔡男緊急煞車，致後方19歲郭男駕駛黑色賓士追撞到蔡男的車，蔡男一時氣憤超車擋在吳男車前，下車找吳理論，郭男則持鐵棒，猛砸吳男自小客車前擋風玻璃及副駕駛座車窗，嚇得吳的女友花容失色，玻璃碎片也飛濺，造成女友受傷流血。

有網友事後將影片轉po到「爆料公社」，引起討論，有網友指責砸車行為不對，但也有網友質疑吳男車輛通過路口後，應行駛最內側車道，因搶切中線車道，才引起紅賓士駕駛不滿，而造成危險攔車。

警方循線通知蔡男及郭男到案說明，雙方互不認識，兩男均向警方供稱，吳男臨時變換車道，導致駕駛紅賓士蔡男急煞，致郭男追撞蔡車輛，一時氣憤才下車嚇阻吳男，郭男則隨手拿車上鐵棍毀損被害人車輛。

警方訊後依公共危險、妨害自由及毀損函送偵辦，另危險駕車及惡意逼車，則處以6000元以上2萬4000以下罰緩。