驚動警察：「兒子」不見了…原來是毛小孩走丟

狗狗激動飛奔撲向外配「阿水」。（記者許國楨翻攝）

2017-11-20 10:59

〔記者許國楨／台中報導〕印尼籍外配「阿水」日前帶愛犬外出散步卻走散急尋未果，剛好遇到交大員警求助還操著不流利國語直喊「兒子」不見了，由於時值深夜警方一度相當緊張，直到「阿水」秀出手機內「兒子」沙龍照，警方才恍然大悟原來是毛小孩不見了，所幸小狗隨後被一對情侶撿到送警所迅速連繫上「阿水」，讓「母子」得以團聚。

警方指出，「阿水」當晚九點多帶著雪納瑞愛犬「阿龍」到北屯區四張犁公園散步，沒想到跟朋友聊天一不注意轉頭時「阿龍」就不見了，愛狗心切的「阿水」在附近瘋狂找尋了3個小時仍遍尋不著，幾近崩潰邊緣。

此時市警局交通大隊第二中隊值班員警吳堃福，見深夜人煙稀少卻有一名穿著單薄女子很慌張在附近找尋東西，上前詢問是否需要協助，但自印尼嫁來台灣約2年的「阿水」中文說的「很不輪轉」，吳員依稀只聽懂「兒子不見了」等…字眼描繪，讓他曾一度以為是兒子走失了。

後來吳員詢問有無照片可提供時，「阿水」才SHOW出手機上愛犬「阿龍」美美的沙龍照片，這才恍然大悟是「毛小孩」走失了，仍熱心先將「阿龍」照片列印出來好讓同仁在巡邏時發現通知，所幸沒過多久，一對年輕情侶抱著「阿龍」前來，表示稍早拾獲狗狗時見全身髒汙帶回洗澡，並帶至附近動物醫院刷晶片檢查未果才送來警所。

吳員立即打電話連絡已先返家「阿水」前來，狗狗激動飛奔撲向「阿水」，因激動落淚的「阿水」除頻向吳員表達感謝，也頻向這對好心戀人致謝。