4度栽在同警所 車手兼毒蟲嘆犯沖

2017-11-20 10:41

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子一年來分別因擔任車手及吸毒，被市警五分局水湳派出所查獲3次，未料不僅沒得到教訓還是不信邪，上週五開車外出時又因毒癮發作在車內拉K，結果又被該所員警巡邏行經發現查獲，一口氣被起出2百多公克的K他命及毒咖啡包，四度栽在同一警所讓張男搖頭頻嘆，真的是命中犯沖。

警方指出，20歲張男當天開車外出訪友，途中行經北屯區水湳路時因毒癮發作，顧不得車子違停路旁立即拿出K他命掺入香菸中，再以打火機點燃吸食，後因自小客內瀰漫K他命味道，步出自小客到附近透透氣，此時水湳所副所長汪景倫、警員瓦力司‧比尤剛好巡邏行經，見違停自小客車已妨礙他車通行下車察看，發現該車未上鎖且車內無人。

當警方以警用行動電腦查詢車籍時，突見張男神情慌張迅速竄入車內發動車子準備離去，警方直覺有異立即攔阻要求下車接受盤查時，只見張男身體直發抖，渾身散發出濃厚K他命味道，「咦，你很面熟喔」，警員瓦力司定睛一看，原來張男這一年來曾因擔任車手提領贓款，以及2次持有毒品被該所先後查獲過3次，難怪這麼面熟。

警方隨即在車內起出13公克的K他命5小包、以及224公克的毒咖啡包19包，讓張男4度栽在該所手上，張男供稱因染有毒癮，為求解癮日前在北屯區昌平路某超商前向綽號「小鬼」男子購買K他命、毒咖啡等毒品供自己施用，但警方懷疑他涉嫌販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再進一步深入追查。

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