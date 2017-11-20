憂鬱少婦跳河尋短 急救後恢復心跳

2017-11-20 10:32

〔記者王俊忠／台南報導〕1名罹患憂鬱症的23歲少婦，昨晚在台南安平運河留下手機、機車等所有物品後跳水尋短，警方獲報趕到現場、不見少婦人影，但看見少婦留下的物品，即通報消防人員合力搜尋，在距物品留置處約50公尺遠的河面上發現少婦，救起後送醫治療，少婦恢復心跳、但昏迷指數仍只有3分。

11月19日晚間近9點，有民眾在安平區慶平路495號發現對面運河欄杆上坐著1名女子，擔心發生意外報案，警方到場未發現女子，但在運河欄杆內發現1支手機、1支啤酒瓶空瓶、鑰匙1副，一旁停著1輛機車。

警方研判這些物品是女子所有、其可能已落水，即通知消防人員沿運河搜尋，稍後在距離遺物處約50公尺遠的運河岸旁發現1女子浮在水面上，消防人員下水救起，女子雖已無生命跡象，仍緊急送到郭綜合醫院搶救，經醫護人員搶救，女子已恢復心跳、昏迷指數3分，仍有生命危險，迄今上午在加護病房觀察中。

南市四分局警方調查，洪姓跳河女子（23歲、已婚、南市人）目前與丈夫分居，疑患有憂鬱症治療中。洪女丈夫表示，妻子有多次吞食大量藥物自殺送醫紀錄，19日疑因病情發作，加上這幾天為經濟問題發生口角爭吵，妻子一時想不開獨自騎車到運河尋短。警方並在洪女機車內的置物箱找到洪女皮包內有1張遺書。

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