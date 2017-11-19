怕要不到錢買菸 弟用「毒阿B」誘殺姊

2017-11-19 23:58

〔記者王捷／台南報導〕侯姓男子罹患「慢性思覺失調症」，但擔心向胞姊要錢買菸被拒絕，竟趁著胞姊喝保力達B時，偷摻農藥，還好胞姊聞到濃烈嗆鼻味，質問下胞弟才坦承在阿B裡下毒，警方獲報後將侯男逮捕，但侯男自稱他有幻聽，聽到有人指使他這麼做，且只是想讓胞姊肚子痛，並沒有想殺人，一審時判侯男緩刑5年，但侯男不滿上訴二審時遭駁回，維持原判。

侯男與胞姊是母異父之姐弟，他在21歲時罹患幻聽、幻想的症狀，有精神中度身心障礙手冊，侯男認為，胞姊會管他，而且他每月領的殘障補助款都被胞姊拿去付生活費、房租費，他拿錢去買餅乾姊姊會生氣，因此覺得胞姊對他不好，氣胞姊不讓他買東西，生氣時會不想看到胞姊。

2年前1月間，侯男原本想向胞姊拿錢買香菸，但是又擔心胞姊會拒絕他，疑似又幻聽發作，聽到胞姊罵他的聲音，並有聲音指使他要他在胞姊喝到一半的保力達B內下毒。因此侯男拿著塑膠杯，裝了約三分之一的農藥，摻入保力達B的玻璃瓶內，再把摻毒的保力達B倒入塑膠杯裡，等著胞姊來喝。

豈料胞姊看見杯內的保力達B散發出嗆鼻味，而且顏色轉紅，他拿著保力達B質問侯男，並逼侯男喝給她看，侯男才坦承在保力達B內下毒。

經過警方化驗，這款農藥只要2cc就可以讓體重60公斤的成年人致死，但侯男到了約40cc，應訊時警方問侯男，喝了農藥會如何？侯男應答會口吐白沫、會死，但沒有要殺害胞姊的意思，是有「聲音」指使他這麼做，而且他只是想讓胞姊肚子痛。

雖然侯男犯下家暴殺人未遂案，但只是因為缺錢買菸就犯案，與常人有異，加上侯男本身就有身心問題，因此法官認為可以減刑，以殺人未遂最低刑度仍嫌過重，因此判決緩刑5年，目前安置康復之家，安排園藝工作，經由康復之家人員協助規律就醫，穩定服藥，能維持正常社會功能。

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