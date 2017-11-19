富二代拿玩具槍搶超商 遭羈押想媽媽

2017-11-19 23:34

〔記者王捷／台南報導〕家境優渥的富二代謝姓男子，因為缺錢吸毒竟稱自己「被逼到了」拿著玩具槍，連搶兩間超商，得手2500元後拿錢買毒，謝男被逮後從今年5月開始羈押，且一審判決謝男的兩件強盜罪將合併執行9年，謝男疑似想交保，向地院申請停止羈押，打出悲情牌稱可能是自己最後一次陪母親，加上牙痛、高血壓，希望能保外就醫，否則會有生命危險，但遭到駁回。

35歲的謝男，家族財產逾億元，雖擁有讓人羨慕的家世背景，卻染吸毒惡習，6年前就曾在生日當天搶超商，今年生日又因為沒錢吸毒再次犯案，讓謝母心灰意冷，決定斷絕對兒子金援。

今年3月間，謝男疑想跟女友吸毒慶祝，穿著雨衣、拿玩具槍，連搶了兩間超商，拿著槍比店員自稱是「被逼到了」，要店員拿錢，但謝男是警方轄區的治安顧慮人口，犯案後警方在2個小時內就逮到人。

警方在謝男家起出5把長短不一的模型槍、3公克的海洛因並將他移送法辦，並從今年5月間開始羈押，兩個月後謝男打出悲情牌，希望可以交保，自稱在看守所裡面想很多，希望可以交保，因為這可能是最後一次陪母親等語。

但法官認為謝男有逃亡之虞，因此駁回謝男申請，8月謝男又提出申請，辯護人認為，謝男向母親表示他牙齒痛，看守所無法即時醫療，謝母也發現被告全身浮腫，身體健康狀況應有異狀，如不即時保外就醫治療，可能有生命危險，且謝男罹患法定傳染病，但看守所內醫療設備並非完善，恐無法給予相關人員良好保護，所以想保外就醫。

謝男也說，他身體不好、牙齒痛，且有感染過皮膚病，這次進去看守所檢驗出高血壓，希望在執行之前先出所，交保在外治療，可能也是最後一次跟母親好好聊天、陪母親走一走的機會，到執行時，被告會自己來執行，不會逃避刑責等語。

但是經過奇美醫院醫師診療後，只發現謝男有蛀牙，經過診療後沒有其他急性的病情，因此在8月間法官又將他延押2個月；今年7月一審判決謝男因為2建強盜合併執行9年徒刑，但謝男不服上訴，今年11月二審維持原判，駁回謝男上訴。