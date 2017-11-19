鬧離婚鬥法！換密碼沒說 妻怒告夫家暴

吳姓男子與陳姓女子在離婚訴訟，吳男更換了家裡的密碼鎖密碼，陳女一氣之下怒告吳男妨害自由，法官卻判吳男無罪。畫面中人物與當事人無關。（情境照）

2017-11-19 23:36

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子與陳姓女子原是夫妻，但是因為感情生變離婚，兩人在離婚訴訟中時，吳男更換了家裡的密碼鎖密碼，但是沒有跟陳女說，讓陳女返家時被關在門外，在外敲門也沒人應門，一氣之下怒告吳男家暴、妨害自由；但是吳男辯稱，他沒有當著陳女面前上鎖，讓台南高分院法官認為，難以構成強制罪的要件，因此判吳男無罪。

5年前吳男與陳女原是夫妻，同年吳男在與陳女共同居住的家門裝置了密碼鎖，並刻意不告訴陳女密碼，陳女進出家門都要經過吳男同意開鎖，讓陳女認為此舉強暴行為，影響她行動自由的權利，她只好報警處理，對吳男提告家暴妨害自由。

但是吳男辯稱，他裝設密碼鎖後，未曾當著陳女的面前以密碼鎖鎖門，讓法官認為，可能不構成強制罪。

刑法第304條強制罪，要以強暴、脅迫的方式，侵害他人權益，這個強暴、脅迫的對象，是要以「人」為要件，如果被害人不在場，當然沒有「對人」施強暴、脅迫，既缺乏施強暴、脅迫之手段。且強制罪所稱「強暴」，此雖可以不直接對人，間接施於物體而影響於他人也可以構成，但也是需要被害人在場，才有受到受強暴的可能。

雖然陳女進出家門不便，但吳男未在陳女「在場」時，當面上鎖，所以難認定符合強制罪的構成要件，因此判決吳男無罪。