家中長輩陸續過世？！ 新秘1年間缺席5場婚禮

2017-11-19 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕台中市有名新娘秘書，本月12日原要幫一對新人化妝，不料從上月起就開始以理由推託，最終缺席新人婚禮，消息曝光後，引來另5對新人指控這位新秘在去年與今年間，缺席婚禮的理由都是家中長輩過世，外公還死了兩次。

一對新人將事發過程與對話截圖PO上臉書社團《爆料公社》，新娘表示，一年前就為了大喜之日事先找好該名新秘，不料10月起就接到新秘胃潰瘍要開刀的壞消息，後來還住進醫院病房，新娘想前往探望新秘病情，卻被新秘助理擋下，結婚當天只好匆忙委託別的新秘幫忙。

新娘指出，該名落跑新秘自稱胃潰瘍且動刀，但「instagram」上還是不斷PO出吃吃喝喝的照片，向其助理求證，助理則說照片是為了「求乾癮」才上傳，對於新娘的探病要求，助理則對新秘所住病房一問三不知，最後新娘於本月12日結婚結束，在網路上發現有其他新人給予該名新秘評價，才驚覺其無法到場竟是為了另接新案。

家人陸續往生 成落跑藉口

這位27歲的新秘從事這行6年，由於外型俏麗、亮眼，因此被許多新人聘請於結婚當天化妝，但目前至少有其他5對新人紛紛跳出指控，她的落跑行為並非偶然。

根據《三立新聞》報導，1對新人指控這位新秘於2016年，以外婆往生不便接觸新人為由，缺席婚禮，同年6月也有新人指出新秘自稱「外公去世」，今年1月新秘缺席婚禮的理由為「阿公往生」，7月的落跑理由為「外公住進加護病房」，讓新人質疑外公早已過世，怎麼還會住進加護病房。

對於新人們的質疑，這位新秘受訪時指出，「我有阿公、外公、乾外公，還有一些，你懂嗎？」，並認為，新秘與大家一樣，會遇到親朋好友傷殘重疾之事，若家庭事故或是身體病痛的時間點剛好與新人大喜之日撞期，也感到相當為難，但強調自己絕對沒有說謊，若遭不實指控，不排除訴諸法律。