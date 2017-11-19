80歲黃昏戀被當假結婚 法官不信改口供詞判無罪

2017-11-19 17:50

〔記者王定傳／新北報導〕80歲王姓老翁被控於95年間與中國籍葉姓婦人假結婚被起訴，王翁原本否認犯行，審理時改口坦承自己是人頭；不過，新北地院合議庭認為，王翁可能是因子女反對，為顧及家庭和諧才改口，且2人雖未同住，確有往來，與一般假結婚不同，另王翁此年紀結婚意義與年輕時不同，不能以年老就推認是假結婚，判決無罪。

據查，王翁被控透過游姓夫妻介紹，於95年間前往中國福建與年約60歲的葉婦結婚，王、葉集游姓夫妻等4人被檢警懷疑是假結婚而起訴。不過，游妻辯稱，她與葉婦是好朋友，因葉婦與前夫離婚後，才介紹2人認識，並非假結婚。

王翁原本也否認犯行，法院準備程序時還堅稱，2人是真結婚，只是沒有住在一起，他當初只是想幫助葉婦，但進入審理時，他又改口說自己是人頭。

不過，合議庭調查，王、葉在中國曾同住多日，一同出遊，葉婦來台後，仍保持電話聯繫，王翁雖年事已高，卻多次搭公車與葉婦見面，甚且投資葉婦女兒開的餐廳等情，可見雙方確實有一定情誼存在，至於王翁改口，原因可能是家人反對，因為他曾說過，結婚後媳婦天天在家擺臉色，兒子下班完就睡覺。

合議庭認為，游姓夫妻雖介紹2人結婚，但沒有證據顯示有收取費用，雖2人結婚時，王翁已80餘歲、葉婦年約60歲，且2人均育有子、女，當時婚姻對2人的意義已與年輕時不同，並不得因此反推就是假結婚，判決無罪。