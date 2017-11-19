忘了回家的路 她搭公車後從中午坐到晚上

2017-11-19 17:12

〔記者王冠仁／台北報導〕有輕微失智、高齡九旬的陳高老婦，日前搭公車返家途中，忘了回家的路，又不敢向司機求援，只好一直枯坐在車上。她從中午坐到晚上，公車已經在營運路線上繞了兩圈後，司機發現她異狀，遂將她載往派出所求援。警方最後透過人臉辨識系統，順利助她返家。

台北市萬華分局表示，日前晚上8點多時，康定路派出所警員洪紹偉、潘羿甫、侯伯憲發現有一名公車司機跑進派出所，告訴警方「車上的老太太從中午搭車搭到現在」。警方研判老婦應有失智症狀，先將她帶進派出所休息。

未料，老婦進到派出所後感到十分驚慌，經員警安撫後，才卸下心防，她才緩緩告訴警方她中午獨自一人搭公車外出，但回家時卻忘了該搭哪一班車，也忘了如何返家只好枯坐車上。

警方發現老婦有些許重聽，講話也含糊，同時也無法交代自己的姓名、住家地址等資訊。警方最後以人臉辨識系統查詢出老婦原來姓性陳高，已經高齡九旬，並順利連絡上她陳姓孫女。

警方說，陳女趕到派出所後，發現外婆平安無事，不斷感謝警方。陳女說，外婆平時與看護住在新北市深坑，但當天卻趁看護不注意時獨自外出才走失。警方除助他們返家，也建議陳女可以幫老婦配戴有紀載聯絡資訊的愛心手環，可以避免走失情況發生。