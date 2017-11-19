恐嚇要姦殺市議員 電腦工程師判刑1年半

2017-11-19 14:36

〔記者張文川／台北報導〕黃姓電腦工程師，因不滿時局，去年連續在網路臉書發布恐嚇政治人物的訊息，揚言要姦殺台北市議員王欣儀、槍殺花蓮縣長傅崑萁，而立委顏寬恆、台北市議員王鴻薇、新北市議員林國春都是他恐嚇「要你命」的對象；台北地院依恐嚇危害安全、恐嚇公眾等12罪，併判1年6月有期徒刑，外加拘役30天，皆可易科罰金，黃男若不想坐牢，須付出57萬元代價。可上訴。

王欣儀去年12月報案指控，10月起有人在臉書上以「唐澤貴洋」名義，在她的臉書留言恐嚇「姦殺王欣儀母女」，還嗆聲沒有人能抓到他，檢警循線查出是黃男申請大批臉書帳號、透過跳板程式VPN犯案，被害人不只王欣儀1人。

刑事局偵九隊受理報案，去年12月搜索黃男住處查扣電腦，發現多則恐嚇訊息，黃男使用電腦合成的市議員和網友照片，申請多個臉書帳號，用跳板程式隱匿實際IP犯案，林國春、傅崐萁、顏寬恒、王鴻薇，被他冒用網友名義在臉書散布「槍殺、姦殺、要你的命、吃子彈、用汽油彈伺候、活捉」等恐嚇字眼的訊息。

檢警查出，黃男自103年起就多次恐嚇、侮辱與他意見不同的政治人物，包括將前國民黨主席洪秀柱、前立委羅淑蕾的頭像，移花接木到AV女優身上，新北、苗栗、台北地院先後分別將他判刑2至6月，法院已定合併應執行1年刑期，尚未執行完畢，去年竟又連續密集犯案。

北院審理時，黃男坦認犯行，但未與被害人和解，素行不良仍又再犯，法官將12罪各判拘役20天至4月有期徒刑，併判1年6月與拘役30天。