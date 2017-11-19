槍砲通緝逃了1500天 網購匯1500元被當車手就逮

2017-11-19 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子因槍砲案被判刑5年多，發監執行前卻棄保潛逃，從此過著晝伏夜出的逃亡生活，出門也都搭計程車防遭查緝，就這樣逃了1500多天，沒想到前兩天因網路購物到郵局ATM匯款1500元時，因行跡詭異，被巡邏員警誤以為是車手攔查露餡遭逮，讓他直嘆，自己也算是被詐團連累的受害者。

台中市第一分局公益所警員洪政耀、陳智源日前深夜巡經公益路時，瞥見40歲黃男站在郵局外左顧右盼，眼尖洪員直覺有異，故意將巡邏車停在遠處再不動聲色緩步接近，細心觀察發現黃男操作ATM多時且神色緊張，狀似車手，因此上前詢問。

此時只見黃男除雙手直發抖，還不斷澄清自己不是車手，沒想到進一步查證身分時，黃男卻突然轉身逃往巷內，全身裝備的洪員沿後追趕不到200公尺即追上，果然查出黃男因涉及槍砲案未到監執行被通緝。

警方調查，有毒品、妨害自由、詐欺等刑案紀錄的黃男，98年間涉及槍砲案遭逮，纏訟多時仍在102年間被判刑5年6個月，發監執行前卻棄保潛逃，自此過著晝伏夜出的生活。

黃男落網後起初喊冤沒收到法院傳票，不知道被通緝，後來又喃喃自語表示，每次出門都搭計程車，小心翼翼跑給警察追已經超過1500天，沒想到頭一次網拍購物成功，外出匯錢1500元給賣家卻被懷疑是車手，反因此露餡遭逮，也算是詐騙集團的受害者；警方則在訊後將他解送歸案。