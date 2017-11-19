「海綿寶寶」建功 警迅速尋回日籍女乘客手機

警方迅速尋回日籍女遊客（穿短裙）的手機。（記者許國楨翻攝）

2017-11-19 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕兩名來台旅遊的日籍女生，搭計程車下車後，其中一人不慎將iphone手機遺落在車上，急向警方求助，但因未記下車號且當天正值假日車流量相當大，僅記得小黃車身有可愛的「海綿寶寶」卡通圖案，警方據此縮小範圍迅速連絡上王姓運將請他送回手機，讓兩名女遊客對台灣警察的高效率感動萬分。

警方指出，當天下午這兩名年約20歲上下的日籍旅客神情慌張的跑進台中市第三分局立德派出所求助，因2人僅會日語不會說中文，警員黃任民靈機一動立即連絡日語通譯以電話進行溝通，得知其中1名旅客不慎將iphone手機遺落在搭乘的計程車上，因手機內有重要資訊，因此十分著急。

警方進一步了解詳情，得知2人稍早從南屯區彩虹眷村搭乘計乘車到東區台中路下車，但因當日為假日，車流量大，來往計程車相當多，僅記得計程車車身上有可愛的海綿寶寶卡通圖案，警方根據描述掌握資訊後立即調閱監視器並請求警廣協尋，最後在所內同仁合作下，迅速調閱到特徵符合的計程車輛及車牌號碼，並聯絡王姓駕駛將手機拿返警所歸還原主。

日藉女生表示，因手機遺失十分慌張，且身處異鄉，語言又不通，沒想到警方竟能迅速尋回手機尋回，對於台灣警察的熱心協助感動萬分，離開前不斷道謝，表示下次有機會一定還要再來台灣；警方則對於能發揮專業技能，展現了一次良好的國民外交感到欣慰。