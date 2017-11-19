山坡落石狠砸自小客車 女駕駛受驚撞山壁亡

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段上午發生落石砸車意外。（記者佟振國攝）

2017-11-19 11:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮與魚池鄉交界的投131線牛洞路段，上午9時40分許發生落石，1顆重約數百公斤的石塊不偏不倚砸中路過的自小客車，車上的邱姓女駕駛疑受驚失控撞上山壁，警消獲報趕到，邱女當場無呼吸心跳，緊急送醫搶救，至上午11時許宣告不治，這也是該路段今年第2起落石傷人事故，附近居民呼籲危險山壁能儘速整治或設置明隧道，別再成為居民的夢魘。

投131線為魚池鄉東光、共和村前往埔里鎮的重要道路，也是埔里前往魚池日月潭、九族文化村的替代道路，週休假日車流量大，今天上午9時40分在指標約4.6公里處發生恐怖的落石砸車意外。

警方調查，家住魚池鄉的34歲邱姓女子，當時獨自開車經過要到埔里，車子突然被重達數百公斤的石塊砸中，右側擋風玻璃被砸出一個大洞，掉進副駕駛座，女子疑似受到嚴重驚嚇，車頭偏離撞上山壁，路過民眾發現趕緊報案，埔里消防隊獲報趕往救援，將邱姓女子救出，但當場已經沒有呼吸心跳，消防人員不斷對女子施以CPR，急送埔里基督教醫院急救，至上午11時許宣告不治，意外發生原因還要進一步調查。

埔里鎮水頭里居民表示，投131線牛洞路段的山壁極不穩定，常有石塊掉落，地震、豪大雨後更加危險，今年初即有魚池鄉民騎機車路過被落石砸中，可能前一陣子南投有地震，加上昨晚降雨，石塊才會掉落，希望相關單位能夠儘速整治或增設明隧道，維護行車安全。

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數百公斤的石塊砸破擋風玻璃，掉進自小客車副駕駛座。（記者佟振國攝）

自小客車接山壁後駕駛座安全氣囊爆裂，但女駕駛仍傷重不治。（記者佟振國攝）