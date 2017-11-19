看守所巧遇友人興奮揮手比「耶」 意外讓共犯曝光

2017-11-19 11:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中警方到看守所借訊楊姓車手，期間楊男透過窗戶看見昔日友人過於興奮，奮力地向對方揮手甚至開心得用手比「耶」，經警方追問下，才知道原來該名友人當時擔任駕駛角色，載著楊男到郵局提領贓款，目前也因另案遭羈押中，只是楊男一個無心舉動卻意外讓共犯身分曝光，令人始料未及。

台中市第三分局立德派出所最近清查轄內ATM遭提領的詐欺款項清冊，同步調閱監視器查緝車手，經查發現8月15日凌晨0時許一名男子搭乘租賃自小客車自東區建成路與忠孝路口下車後，步行數百公尺至郵局提領2筆詐欺款項共5萬元，隨後再度步行至忠孝夜市與同伴會合趨車離去，經比對刑案相片發現20歲楊男涉有重嫌，進一步查出楊男已於9月份因詐欺案遭台中地檢羈押中。

警方上月底蒐集相關事證後至台中看守所借訊楊男，製作筆錄過程中楊男卻突然向窗外一名男子揮手並十分雀躍，經警方詰問楊男才支吾表示，原來窗外該名同樣正遭羈押中的男子，即是當時開車載他去提款的詐欺共犯，且對方是女友哥哥藍姓男子（24歲），2人於8月份突然失聯，才得知藍男早先一步因詐欺案遭羈押。

在看守所的偶遇，楊男看見熟人一時興奮，卻意外讓共犯身分曝光，讓他不知所措，供稱因家中經濟條件不佳又逢母親罹癌，為籌措化療費用給母親治病才誤入歧途應徵車手，被查獲前已獲利5萬元，且在近日接獲女友懷孕消息，讓他決定痛改前非，坦承面對司法制裁，希望能在孩子出生前將案件結束，給孩子一個完整的家。

另警方也於上週前往看守所製作藍男筆錄，並將2人依詐欺罪嫌函送偵辦。