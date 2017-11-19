警開門目睹「露乳打手槍」 按摩女瞎掰純按摩

2017-11-19 09:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區一家泰式SPA養生館暗藏春色，雇用身材火辣的按摩女為男客進行半套打手槍性服務，其中一名身材高䠷的柬埔寨女郎，穿著連身小洋裝、半露酥胸及白皙長腿，吸引不少男客前來。警方獲報當場查獲按摩女撫摸男客生殖器（打手槍），女瞎掰純按摩，但罪證確鑿，被帶回偵辦。

高雄市三民第一警分局行政組會同轄區三民派出所，接獲線報建國一路某泰式SPA養生館，經營半套性交易，17日下午持搜索票前往查緝，警方衝入養生館2樓，推開房間拉門赫見38歲謝女（柬埔寨籍）穿著短裙連身小洋裝，半露酥胸，雙手幫22歲方姓男客打手槍，當場被警方逮個正著。

從事工廠作業員的方男，向警方坦承來店按摩外，還有半套性交易行為，按摩費1500元，打手槍700元。方男說，之前曾到該店消費，由於謝女穿著火辣、服務很好，一試成主顧。

方男說，他一進房間被要求脫去身上衣物，只著紙內褲即開始按摩，約1個小時後，他主動詢問是否有「半套服務」，經雙方合意下，謝女脫上衣及內衣露出胸部，並褪去他紙內褲，使用精油替他「打手槍」，沒想到尚未完事即遭警當場查獲。

謝女全盤否認方男之證詞，瞎掰辯稱該養生館只是純按摩，即使警方查獲時謝女衣衫不整及方男裸露在外之「性器官」，謝女仍抵死不認，但因方男指證歷歷，訊後將養生館負責人依妨害風化罪嫌函送法辦，方男及謝女則依社維法移請裁處。