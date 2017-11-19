婦怒休家暴夫 祭出藏了23年的「底牌」讓婚姻無效

2017-11-19 00:00

〔記者王捷／台南報導〕黃姓婦人的丈夫有酗酒習慣，酒後就性格大變。去年某天，她提早一個小時去麵攤上班，丈夫竟質疑她「討客兄」，喝醉後怒罵她三字經，讓黃婦再也受不了，自己揭露與丈夫間的秘密，到法院請求離婚，原來，黃婦與丈夫是四等親的表兄妹，而民法規定四等親的表兄妹不能結婚，讓這場維持了23年的婚姻失效。

黃婦與丈夫在20多年前結婚，兩人育有3名子女，去年丈夫喝醉後對黃婦拳打腳踢，還對她辱罵三字經、討客兄，黃婦驗傷後申請保護令，10多天後就分居，疑似搬回娘家暫住，沒想到不到半年，丈夫又跑到黃婦娘家對著家門口辱罵，讓黃婦決定與丈夫離婚。

為了與丈夫離婚，黃婦攤開藏了23年的底牌，當庭辯稱她母親與丈夫的母親是親姊妹，所以，她與丈夫兩人是四親等的表兄妹，兩人在23年前結婚，違反民法近親結婚規定，結婚無效。

但丈夫辯稱，雖然母親是家族的長女，丈母娘是3妹，但當初戶政機關既然核准兩人辦理結婚登記，他認為沒有無違反法律規定。與妻子的糾紛是在去年他為了清償債務，想用女兒的名下的不動產向銀行貸款，但黃婦不同意，才會發生爭執。

丈夫還供稱，黃婦工作的麵攤老闆，疑似有重大犯罪前科，他多次勸阻老婆不要到麵攤工作，她卻不肯讓步。去年某天，他又發現黃婦沒告訴他，就提早一小時去麵攤工作，他感覺被騙，相當氣憤，才會到娘家巷口罵黃婦「不要臉」，但沒有罵「討客兄」。他還說知道自己喝酒造成家庭失和，會痛改前非，努力工作，希望繼續維持婚姻。

但是法官認為，依據民法第第983條規定，四親等的表兄弟姊妹不可以結婚，兩人的婚姻當然無效，因此准許黃婦的要求，判決兩人婚姻無效。