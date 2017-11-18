與「穿山甲」齊名 才假釋出獄吃醋開槍又回籠

警方在草叢找到槍枝。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-11-18 23:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕9月份才在屏東市開畫展的更生人畫家王松齡，16日晚間因找尋女友問題，在車城保新路一處檳榔攤對空鳴槍洩憤，17日深夜被警方循線逮捕，他坦承酒後情緒失控也相當後悔，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

王松齡落網後，與親姊姊相擁痛哭，大罵自己「喝酒害了一生」，懊悔的向警方坦承犯下錯誤，自責對不起教他水墨及幫忙開畫展的老師們。

9月份曾在屏東佛光緣美術館開畫展的王松齡，對描繪人生百態風景有獨特風格，畫展簡介提到，王松齡在屏東監獄發掘對繪畫的熱愛，出獄後1個月，就能展出大量水墨畫作，不避諱說自己是更生人，以西畫融入水墨的畫風，透過作品與生命記憶連結，希望傳遞正能量，平時都在家作畫及賣畫維生。

恆春警方接獲民眾報案，指稱在保新路一處檳榔攤附近拾獲彈殼，調閱監視器比對後，發現是王嫌前一夜騎乘機車到場開槍，員警前往逮捕時，王嫌也坦承不諱，並帶員警到現場附近草叢起出制式手槍1把及子彈17顆。

警方調查，與王嫌同居的劉姓女友開設檳榔攤並附設卡拉OK供客人唱歌，平時傍晚6時許就會下班回家，當晚劉女遲未返家，王嫌酒後認為女友在外不歸而醋勁大發，撥打劉女電話又聽到爭吵聲，便攜手槍到檳榔攤前，但現場僅劉女在場並無他人，王嫌竟持槍對空鳴槍洩憤後離去。

資深刑警透露，王嫌早年擅長利用山林地形隱藏行蹤，又具有改造槍枝專長，常擁槍自重，當時跟隨王嫌的小弟將他描繪的極神，稱與「穿山甲」詹龍欄齊名，當年警方為緝捕他，還動用霹靂小組及大批刑警搜山，在一處山洞內緝獲王嫌，99年因槍炮罪入監服刑，好不容易於今年6月假釋出獄，還習得一手水墨好畫，沒想到一時衝動，再次毀了新生活。

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