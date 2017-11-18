國一女小五就有性經驗 男廚師不知13歲一夜情獲緩刑

2017-11-18 22:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕少女小玲（化名）小五時身高超過160公分，身材發育良好，小五曾與男友發生性關係遭校方通報，國一後網交蔡姓廚師，謊稱已14歲，蔡男不疑有他，一同前往摩鐵發生關係，小玲母親提告，蔡男坦承願和解獲原諒，高雄地院判蔡男1年4月、緩刑4年、可上訴。

20多歲蔡姓廚師於104年9月間以「小推」暱稱，透過網路聊天軟體認識國一女小玲，2人不久相約高市大寮區見面，聊到晚上9時許，蔡男提議找地方休息、續聊，他騎機車載小玲到市區摩鐵開房間，未違反少女意願性愛1次。

少女無故夜歸遭母親追問，小玲說出與男網友發生一夜情，小玲母親向高市刑大報案，調閱摩鐵監視影像，以及擷取小玲與蔡男的LINE鹹濕對話，當檢警告知蔡男「少女未滿14歲」，被告驚嚇不解，直呼怎麼可能，指「女友」身材和發育成熟，並稱小玲曾告訴他自己已滿14歲。

小玲事後曾告訴蔡男，小五時就與男友發生性關係，遭學校發現通報，蔡男相當後悔，並與少女的家長和解，取得原諒，蔡男便主張女友小玲發育成熟，幾乎難辨其年齡，小玲又自稱已年滿14歲，才一時失慮與未成年少女發生性關係。

因少女的母親當庭表示願再給被告機會，加上蔡男也未違反少女的意願，兩情相悅下性愛，合議庭法官輕判蔡姓廚師1年4月，並以暫不執行為適當，緩刑4年、緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育2場次。