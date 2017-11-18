11/18 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-18 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月18日）開獎的第106000092期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000276期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000092期大福彩中獎號碼為：「03、07、08、21、28、36、39，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共77注獲得，每注可得4000元；肆獎共1311注獲得，每注可得400元；普獎共1萬326注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第106000276期今彩539中獎號碼為「13、14、20、29、34」，頭獎摃龜；貳獎共126注獲得，每注可得2萬元；參獎共5183注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬9624注獲得，每注可獲得50元。

第106000276期39樂合彩中獎號碼為「13、14、20、29、34」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5258注中獎，每注可得1125元。

第106000276期3星彩中獎號碼為「180」，正彩共33注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000276期4星彩中獎號碼為「3650」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」