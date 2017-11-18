騎士叭一聲 慘遭開車4煞圍毆砍傷

2017-11-18 21:43

〔記者曾健銘／新北報導〕20歲徐姓機車騎士今晚8點左右騎機車行經新北市新莊區民安西路時，疑似與一輛淺棕色小轎車發生行車糾紛，徐男竟遭對方4名惡煞毆打，其中一人還持西瓜刀追砍，導致徐男右手臂、右背部遭劃傷，所幸意識清楚。

新莊分局說，警方趕抵現場後，小轎車已不見蹤影，徐男送醫包紮後已無生命危險。

徐男向警方供稱，當時只是按了喇叭示警，對方一下車就毆打他，警方懷疑是行車糾紛所致，目前警方已鎖定小轎車車牌，將追查4人到案，詳細案發過程仍待釐清。