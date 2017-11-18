為舞廳小姐爭風吃醋 高雄街頭大亂鬥逮8人

2017-11-18 21:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市某舞廳今天傳有兩派人馬為一名舞廳小姐爭風吃醋，來自屏東和高雄的兩方人馬，相約在前金區距舞廳300公尺處理論，雙方一言不和大打出手，造成6人遭毆傷，警方趕到時，眾人鳥獸散。

前金分駐所調閱路口監視器畫面，循線帶回雙方滋事者，共找到8名嫌疑人，雙方都說不提告傷害，警方仍依違反社會秩序維護法偵辦、裁罰。

前金分駐所長黃明泰說，今天上午8點左右，七賢二路與文武街口發生聚眾滋事案件，約有8名年輕男子互嗆毆打，經查，這8男是因爭風吃醋感情糾紛，血氣方剛互毆嗆聲，過程被附近居民拍下PO網，引發警方重視。

警方指出，來自屏東的陳姓男子（22歲），是在舞廳工作的吳姓女子（18歲）的男友，見家住高雄林男（20歲）在舞廳中搭訕吳女，還說要追求，引起陳男不滿、吃醋，雙方爆發口角衝突，舞廳保全不准雙方在裡面鬧事。

雙方於是約在七賢路與中華路口的簡餐店談判，各自集結人馬，不料起了口角，演變成打架事件，還持棍砸毀一輛自小客車，警方獲報趕到現場處理，發現陳男及其朋友在場，警網立即將2人帶回派出所調查。

陳男與友人聲稱被打傷，感到不適，請求叫救護車送醫，警方將陳男2人送往醫院，並派警戒護，到達急診室後，陳男發現林男也在醫院，警方再呼叫支援，派出優勢警力將林男、陳男等8名相關涉案人員，自醫院帶回所內釐清案情，依違反社會秩序維護法偵辦。

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