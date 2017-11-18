成立公司涉驗資不實 前立委張清芳兒再被訴

2017-11-18 20:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨前立委張清芳兒子張定瑋，去年3月成立「益高環球證券投資顧問股份有限公司」，卻被發現向友人借資1600萬元，辦完公司登記後，旋即將借款匯出返還友人，涉嫌驗資不實，新北地檢署日前依違反公司法將張起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，去年3月，張定瑋在新北市板橋區成立資本額2000萬元的益高環球證券投資公司，張擔任公司負責人，明知公司設立登記時，每位股東應實際繳納股款以充實公司資本，卻未向股東收取股款，反向友人借款1600萬元以供驗資之用。

同年3月15日，張男將1600萬元由私人銀行帳戶轉匯進公司帳戶，充作股東應繳股款已收足證明，再委由不知情的會計師出具資本額查核報告書，並辦理資本額變動，向新北市政府申辦公司設立登記，18日獲准，但張男於16日就將1600萬元全數匯出返還友人，案經法務部調查局移送地檢署偵辦。

庭訊時，張男對犯行坦承不諱，供稱公司的錢都是挪來挪去，檢方依據匯款紀錄及公司設立股東繳納股款明細表等資料，認定其犯行，依違反公司法、商業會計法、使公務員登載不實等罪起訴張男。

去年12月底，張定瑋因酒後駕車，停等紅綠燈時酒醉睡著，車子未踩煞車緩緩滑前，民眾發現報警，警方拍窗13分鐘才把他叫醒，測得酒測值為0.67毫克，今年2月被依公共危險罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，未料相隔9月，又再觸法。

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