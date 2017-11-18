告閨密欠錢不還 張淑晶反遭踢爆違法超貸

2017-11-18 18:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶指控，她幫昔日閨密、板橋知名盧姓眼科院長代墊房貸，對方卻拒不還款，提告要求盧女先返還51萬元，但盧表示僅是借名登記人頭，真正屋主是張淑晶，還爆料她向銀行超額貸款，新北地院調查認定房子是張淑晶購買，判她敗訴，仍可上訴。

張淑晶指控，96年間，盧女在台南安平買下一間房子，並向銀行貸款1430萬元，後來盧女資金周轉困難，請她幫忙代償房貸，而盧女常幫她介紹客戶，她在人情壓力下，幫盧還了逾百萬元，事後追討，對方竟拒絕返還。101年間，盧女將房子出脫賣得1210萬元，卻不足以清償貸款，她還幫盧女代墊剩餘不足款220萬元，讓盧女能還清貸款，要求盧女先還她51萬元。

盧女出庭時喊冤說，張淑晶才是房屋所有權人，平日手術繁忙，許多手續都由張處理，張淑晶每月會按時給付貸款，存摺、印章都是張保管。盧女更爆料，房屋實際花1100萬元購入，張淑晶為超額貸款1430萬元，才把房屋借名登記在她名下，她只有因張投資失利，幫忙代墊過2次房貸，但張繳款超過50次。又房子賣出賠了220萬元，並非小數目，張淑晶怎麼可能幫她支付清償完貸款，且張遲至去年才提告，過去完全沒任何催討簡訊、電話，不符常理。

法院調查，該房產向銀行貸款1430萬元後，銀行當日先撥款1070萬餘元繳付房子買賣價金，翌日又分3筆60、66、226萬餘元，匯款到盧女帳號，但前兩筆同日就被現金提領走，12分鐘後，226萬餘元也被轉入張淑晶帳戶。

法官認為，如果盧女沒錢給付貸款，怎會將帳戶內226萬貸款餘額匯給張淑晶，沒錢後又再請張幫她代墊房貸，加上張胞兄證稱，妹妹曾說有在台南買一間房子，周轉不順請他代墊過一次房貸，2個月後她有還錢，認定張淑晶說法自相矛盾，敗張敗訴。