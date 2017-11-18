基泰老董訴請離婚 卻遭妻反訴討生活費

2017-11-18 17:17

〔記者溫于德／台北報導〕基泰建設董事長陳世銘控妻子個性強勢又多疑30多年，近來誣衊他與國內知名科大女教授發生不倫，在婚姻關係破裂情況下，訴請離婚；但被告否認指控，反控丈夫與教授間親密互動登上媒體版面，相偕國外旅遊時還「頭靠頭耳語」，反訴求償家庭生活費。台北地院受理後，認定雙方提告均無理由，判決駁回；據了解，男方已就離婚部分提起上訴。

擁有美國西堤大學企業管理碩士學位的陳男，68年偕友人共同創立基泰建設後，接連推出建案均受歡迎，奠定國內不動產業界之地位。而國際知名歌星張惠妹也曾耗資1.3億元，91年購入該公司所推建案中，位於北市信義區其中的一戶豪宅。

但現年71歲的陳男，日前透過書狀，控訴妻子個性長年有問題，不僅要求遵照其想法做事，還會在外人面前大聲指責自己，公司員工均曾目睹；此外，妻子也禁止他與胞兄見面，導致親兄弟間20年未曾碰面；同樣令他無法接受的是，原配誤會他與博士班指導女教授產生曖昧情，身心俱疲之下只能選擇搬離住處、訴請離婚。

不過妻子解釋，自己婚後為使丈夫在外放心創業兼照顧小孩成長，甘願辭去工作，擔任全職家庭主婦；除此之外，丈夫在102年的「創業楷模暨創業相扶獎上」，親口褒獎她「在相夫教子方面貢獻卓越」，足見兩人感情原本深厚。

而她也說，丈夫104年就讀科技大學博士班時，外遇指導女教授，親暱互動情況甚至登上媒體版面，出國旅遊時還會「牽手、搭肩、頭靠頭耳語」等，顯見錯在對方，請求駁回訴訟；她同時反訴支付家庭生活費欠款30萬元，以及今年3月起每月須支付的10萬台幣生活開銷。

家事法庭開庭後認為，陳雖主張精神受虐，但並非個案得請求離婚之理由，況且即使陳離家在先，其妻仍期待返家，顯見「誠摯基礎」未曾動搖，因而判決駁回。

至於反訴部分，法官表示，陳妻在兩子成年相繼離家後，已無負擔家庭成員開銷的問題，加上名下仍有價值近9千萬的財產，經濟狀況已超越平均水準甚多，不因丈夫未盡責而無法生活，同樣判決駁回。