男蟲假冒台商誆包養 傻妹誤信結果是...

2017-11-18 17:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名22歲的女子，指控吳姓男網友，知道她缺錢花用，竟誆稱是台商，願花50萬元包養她半年，幫忙口交的話，包養時間還能少算一個月，未料最後發現是騙局一場，不但讓吳男賺到免費的「半套性交易」服務，女子甚至還自掏腰包給了吳男2萬1000元，新北地院日前依詐欺取財罪，判吳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，仍可上訴。

去年12月30日，吳男透過手機交友軟體「SKOUT」認識女子，聊天發現對方缺錢後，竟謊稱自己是在中國經商的台商，想找人在回台期間陪伴他，願意花50萬元包養女子6個月，但其存款都在中國銀行帳戶，國際匯款手續費要2萬5000元，如女子先提供2萬1000元給他，就能立刻匯款50萬元給她。

吳男甚至還宣稱如願意幫他口交，包養可減少一個月，女子信以為真，與吳男相約在新北市板橋區摩鐵見面，幫吳男打手槍又幫他口交，離開摩鐵後，翌日凌晨1時許，女子便到超商ATM領了2萬1000元給吳男，以為吳男會匯款50萬元給她，事後女子才發現被騙。

吳男坦承犯行，法官依據女子提出的ATM領款收據、銀行交易存摺，及兩人的LINE通訊對話內容，認定吳男有罪，審理期間，吳男已賠償女子，法官因此對他量處徒刑3月，得易科罰金。