西門町KTV傳鬥毆 引來80警力上門擴檢

大批警力登門擴檢。（記者王冠仁翻攝）

2017-11-18 16:24

〔記者王冠仁／台北報導〕有鑑於台北市成都路一家KTV，日前凌晨傳出鬥毆事件，轄區萬華分局為了防止類似事件再次發生，今天凌晨1點時出動大批警力前往擴大臨檢，除了一一查驗上門消費的民眾證件，也在周邊道路進行路檢，防止酒後民眾鬧事。

萬華分局說，今天凌晨1點共派出80名警力，前往該家KTV周邊值勤，由於該KTV以往經常發生民眾酒後鬥毆、衝突等影響治安事件，警方為了防治再有人鬧事，往後將不定期前往該處臨檢，以淨化地區治安。