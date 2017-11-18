當街狙擊前立委姪滿2個月 2槍擊案追藏鏡人膠著

2個月前，新北市土城巡天府具天道盟同心會會長身分的宮主林立昌，遭槍手連開6槍，釀成1死5傷槍擊案；今天適逢農曆初一，巡天府例行發米，但受槍擊案波及，人潮銳減。（記者吳仁捷攝）

2017-11-18 16:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區巡天府9月20日驚傳黑道槍擊仇殺，槍手陳致綸趁巡天府宮主林立昌舉辦愛心米發放活動，朝他頭部開槍，林立昌身中6槍重傷，發米義工賴國和及民眾1死5傷；今天是農曆十月初一，適逢槍擊案屆滿2個月，巡天府例行發米，土城警方派員巡守、路檢，幸未再有事端。林立昌仍插管，無法就訊製作筆錄，專案小組追查疑為因果的林立昌與6月底黃義倫槍擊暗藏鏡人，雙雙陷入膠著。

警方初步了解，林立昌遭槍擊案，起因於去年出獄的天道盟角頭黃義倫亟欲擴張地盤，黃義倫爭奪土方利益時，與林立昌爆發爭執、衝突，黃義倫先在6月22日遭槍殺身亡，當時林立昌銷聲匿跡一段時間，疑似認為躲過風頭，才在9月20日（農曆八月初一）出面參加巡天府例行白米發放愛心活動，未料遭籌劃已久、要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸當街狙殺。

警方懷疑黃義倫的大哥WT（化名）是幕後主使者，加上WT在林立昌遭槍擊後3天迅速出境赴中國，時間點啟人疑竇，黑白兩道目前都想找他出面釐清全案。

林立昌親友透露，重傷的林立昌早已轉往北部另一醫療集團救治，他仍仰賴維生設備，生命徵象雖穩定，但插管無法言語，專案小組無法就訊，甚至也無法筆訊；而黑白兩道點名的黃義倫大哥出國避風頭未回台，專案小組追查林立昌、黃義倫槍擊案的重要關係人無著、被害人仍就醫，兩案續追藏鏡人進度牛步，遲未結案。

林立昌身為巡天府宮主，每月農曆初一慶典後會現身發放愛心米，9月20日槍擊當天農曆八月初一他循例到場，當時林的叔叔前立委林國慶也在場用手機直播，眾人目擊林立昌、賴國和等義工遭槍手開槍；事隔兩個月，今天到槍擊現場巡天府領米的民眾銳減，廟方義工說，可能受到槍擊案影響，領米戶擔心遭波及，人數的確減少；而土城警分局廣福派出所加強巡守並設置路檢點，發米過程平和。