男把玩160公分大眼鏡蛇 PO臉書炫耀遭網友檢舉

保警說，眼鏡蛇每次攻擊都能噴出219毫克毒液，非專業人員都不太敢靠近，賴男卻拿來把玩，真是太大膽了。（記者陳恩惠翻攝）

2017-11-18 16:16

［記者陳恩惠／台北報導］台中1名42歲賴姓男子，日前在臉書上炫耀近來逮到的新寵「眼鏡蛇」，遭網友截圖具名檢舉，經保七總隊刑事警察大隊蒐證，本月16日前往台中市太平區查緝，果然發現屬於三級保育類動物的眼鏡蛇遭賴男關在小鐵籠內，賴辯稱「為保護家人才抓蛇」，全案依違反野生動物保育法送辦，救出的眼鏡蛇則交由台中市農業局代管。

保七刑大表示，「眼鏡蛇」是行政院農業委員會明文公告列為第三級保育類野生動物，根據野生動物保育法21條規定，「保育類野生動物有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖，在緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式，予以獵捕或宰殺，以防治危害」，再次呼籲民眾：千萬不要任意捕抓育類野生動物，若是遇有緊急情況，必須捕抓野生動物，仍應通知相關主管機關進行後續處置，以免觸法。

保七調查，賴姓男子在台中市太平區經營園藝事業，也以修剪樹木、除草維生，地方人士叫他「除草大王」，賴平日利用在山區走動、接觸野外的機會，任意獵捕野生動物；員警上門搜索時，除了救出這條160公分長的眼鏡蛇外，在賴的住處還發現山豬頭及相關肉製品、蜜蜂巢、蜂酒等，另外還有1條200公分長的非保育類南蛇。

賴嫌辯稱，今年9月間，在山區住處附近百公尺之內，驚見有蛇出沒的行蹤，為免家人外出遇襲，或是雞舍內的家禽遭害才設陷，並將掉入陷阱的眼鏡蛇，以不銹鋼專業捕蛇器捕捉後，關在小鐵籠內豢養，當作一般寵物觀賞及娛樂，並不知道捉眼鏡蛇是違法的。

保七調查，賴男自從豢養這條160公分長的大眼鏡蛇之後，不時上臉書將玩蛇的過程拍照炫耀，有網友見狀提醒「這是保育類動物吧？」賴還回應「捉了再說」，或是po文表示「今天出來曬曬太陽囉！」；警方說，眼鏡蛇每次攻擊都能噴出219毫克毒液，非專業人員都不太敢靠近，賴卻拿來把玩，另外豢養的南蛇，經警道德勸說後，賴已將牠野放。

  • 保七總隊刑警大隊南下到台中市太平區查獲賴姓男子違反野生動物保育法，涉嫌豢養三級保育類的眼鏡蛇。（記者陳恩惠翻攝）

    保七總隊刑警大隊南下到台中市太平區查獲賴姓男子違反野生動物保育法，涉嫌豢養三級保育類的眼鏡蛇。（記者陳恩惠翻攝）

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