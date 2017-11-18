男把玩160公分大眼鏡蛇 PO臉書炫耀遭網友檢舉

保警說，眼鏡蛇每次攻擊都能噴出219毫克毒液，非專業人員都不太敢靠近，賴男卻拿來把玩，真是太大膽了。（記者陳恩惠翻攝）

2017-11-18 16:16

［記者陳恩惠／台北報導］台中1名42歲賴姓男子，日前在臉書上炫耀近來逮到的新寵「眼鏡蛇」，遭網友截圖具名檢舉，經保七總隊刑事警察大隊蒐證，本月16日前往台中市太平區查緝，果然發現屬於三級保育類動物的眼鏡蛇遭賴男關在小鐵籠內，賴辯稱「為保護家人才抓蛇」，全案依違反野生動物保育法送辦，救出的眼鏡蛇則交由台中市農業局代管。

保七刑大表示，「眼鏡蛇」是行政院農業委員會明文公告列為第三級保育類野生動物，根據野生動物保育法21條規定，「保育類野生動物有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖，在緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式，予以獵捕或宰殺，以防治危害」，再次呼籲民眾：千萬不要任意捕抓育類野生動物，若是遇有緊急情況，必須捕抓野生動物，仍應通知相關主管機關進行後續處置，以免觸法。

保七調查，賴姓男子在台中市太平區經營園藝事業，也以修剪樹木、除草維生，地方人士叫他「除草大王」，賴平日利用在山區走動、接觸野外的機會，任意獵捕野生動物；員警上門搜索時，除了救出這條160公分長的眼鏡蛇外，在賴的住處還發現山豬頭及相關肉製品、蜜蜂巢、蜂酒等，另外還有1條200公分長的非保育類南蛇。

賴嫌辯稱，今年9月間，在山區住處附近百公尺之內，驚見有蛇出沒的行蹤，為免家人外出遇襲，或是雞舍內的家禽遭害才設陷，並將掉入陷阱的眼鏡蛇，以不銹鋼專業捕蛇器捕捉後，關在小鐵籠內豢養，當作一般寵物觀賞及娛樂，並不知道捉眼鏡蛇是違法的。

保七調查，賴男自從豢養這條160公分長的大眼鏡蛇之後，不時上臉書將玩蛇的過程拍照炫耀，有網友見狀提醒「這是保育類動物吧？」賴還回應「捉了再說」，或是po文表示「今天出來曬曬太陽囉！」；警方說，眼鏡蛇每次攻擊都能噴出219毫克毒液，非專業人員都不太敢靠近，賴卻拿來把玩，另外豢養的南蛇，經警道德勸說後，賴已將牠野放。