土地凹陷有礙營運？ 地主篤信風水用這招破解先吃官司

2017-11-18 15:59

〔記者許國楨／台中報導〕從事零件製造業的林姓工廠老闆，為拓展業務，購買與廠房相鄰土地準備擴廠，風水師認為該地地勢凹陷，將對公司營運造成傷害，林男遂透過何姓仲介找來工程公司回填土石以解除厄運，未料回填的都是廢棄物而被警方查獲，一併吃上違反廢棄物清理法的官司。

警方調查，59歲林男是模具零件的製造商，前陣子因公司業務成長需求，在大里區的廠房旁，購買一塊與公司相連接的土地準備擴廠，但篤信風水的林男發現該地地勢低窪、雜草叢生、環境雜亂，曾請風水師至該地勘輿，風水師認為，凹陷的土地將對公司營運造成傷害，建議將該地凹陷處填高以解除厄運。

林男遂以18萬元代價，透過承攬公司相關營造業務的40歲何姓包商當仲介，找來經營工程開發公司的48歲方姓業者處理回填工程，未料方男為貪圖獲取高達近400萬元的不法處理利益，竟使用無線電通知群組內不特定大貨車司機，載運營建及一般事業廢棄物至該地傾倒，方男再用挖土機整地回填。

只是此舉隨即引起附近居民反感而向市府檢舉，經環保局人員會同保七總隊第三大隊第二中隊前往該地稽查，現場估計約有3000立方公尺廢棄物，內含有馬桶碎片、鐵條、磚瓦、黑色不明土壤...等；另黑色不明土壤已由環保局採樣送驗。

方男在於警訊中辯稱，所回填皆是「乾淨土石，非為廢棄物」，另何男及林男等2人則辯稱不知情，但案經警方縝密監控埋伏並蒐集相關事證後，認定3人說詞都是狡辯卸責之詞，訊後將全案依違反廢棄物清理法辦；另若涉有不法利得，也將交由環保主管機關依法追徵。