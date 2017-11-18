鎮小江服刑8成才被提假釋 顯示犯行情節重大

2017-11-18 15:38

〔記者吳政峰／台北報導〕前中國解放軍中校鎮小江，涉在台佈建我國史上最大中諜組織，被依「國家安全法」判刑4年定讞，直到服刑3年2月才被台北監獄提報假釋，本月10日通過初審；獄政人士研判，鎮小江服了近8成刑期才被提報假釋，比初犯5成、累犯6.7成都還久，應與「犯行情節」重大有關。

鎮小江10年前以港籍身分來台經商，撒錢利誘吸收我國多名中、高階軍官，發展史上牽連最廣的共諜網，刺探戰機作戰模式、機密手冊、戰機飛彈「萬劍彈」情資，並蒐集愛國者飛彈與天弓二型、三型防空飛彈資訊。

獄政人士指出，矯正機關先針對受刑人的「犯行情節」、「犯後表現」（含在監行狀）及「再犯風險」審核分數，當累進處遇分數與服刑日期達到門檻後，才會主動幫他提報假釋。

他表示，鎮小江的案件很罕見，台北監獄應是考量本案的犯行情節重大，影響社會甚鉅，才會謹慎審核，直到已服8成徒刑才提報假釋。

假釋提報後，監獄會委請外部專門委員與學者專家組成假釋審查委員會，每月初開會，當月10日結案，初審通過者，再呈報矯正署教化輔導組假釋審查科複審，複審通過才能假釋。

據了解，初審引進外部人士，主要考量社會觀感，複審則針對矯治成效、在監表現、賦歸社會可能性進行審核，換言之，鎮小江還得通過矯正署這一關。

不過根據統計，複審核准比率從97年的61.9％逐年上升，到了去年已達80.6％，主因是矯正署考量收容人監禁越久，越不利於賦歸社會，短刑期者更可能受監禁而產生負面學習效應，近年決定複審採從寬認定，因此鎮小江假釋成功的可能性不低。