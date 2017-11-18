毒咖啡包標榜「御手作」 藥頭玩命快遞還兼當車手

2017-11-18 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕謝姓藥頭為了在眾多品牌的毒咖啡包中殺出突圍，祭出精緻行銷手法透過通訊軟體群組發送標榜「台中御手作」、「獨家手作舒服有感」行銷廣告，只要有買家訂購即飛車高速闖紅燈配送毒咖啡包，猶如玩命快遞，警方日前循線上門逮人，另查出他也兼任車手提領贓款，訊後依毒品等罪嫌送辦。

警方調查，有毒品刑案紀錄的25歲謝嫌以在北屯區的租住處做為毒品分裝工廠，向上游購買K他命等毒品原料後摻雜飲品，再裝入鋁箔袋以封口機密封後，在外包裝貼上「手作」貼紙，透過「微信」通訊軟體，大肆放送廣告到特定毒品群組攬客。

謝嫌在自編的販毒廣告訊息中，以「獨家手作舒服有感」、「自家品牌絕無僅有」、「接受大小量訂製」、「貼心到府」等用語，強調手作、客製化及到府服務，加上低於市面價格，吸引各地毒蟲爭相訂購。

案經台中市刑大偵六隊上個月接獲情資展開查緝，埋伏監控期間發現，狡猾謝嫌利用女友名字租屋及網路通訊軟體等方式隱匿身分，企圖躲避查緝，且每次外出時均刻意選擇小巷道行駛藉以躲避跟監，但一有買家聯繫購毒，以機車代步的謝嫌即高速趕往，為搶時間甚至闖紅燈違規，猶如玩命快遞。

警方本週三見時機成熟前往其租屋處查緝，搜出毒咖啡原料、分裝袋、封口機等證物，謝嫌也坦承分裝毒品販售，警方進一步查出他還兼任車手，在大台中地區犯下15起上的提領詐騙贓款案，訊後全案依毒品、詐欺罪嫌送辦。

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