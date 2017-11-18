老不修摸孫輩女大生大腿 被逮前科竟23條

2017-11-18 14:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名女大生搭乘公車遭一名男子碰觸大腿，她原以為是不小心碰到，但不久男子竟伸手撫摸大腿，她氣得跳起告訴駕駛，駕駛將車開到派出所報案，將色狼簡豐圓扭送警局；簡嫌到案後，赫見簡嫌性騷擾刑案記錄累累，多達23件，今年6月還在火車上摸OL大腿被法辦。

公車上乘客得知女學生遭簡嫌摸大腿，紛紛上前安慰，尤其當得知簡嫌年紀57歲，竟性騷擾可當他孫女的女大生，脫口罵出「老不修」，簡嫌還辯稱是翻報紙不小心摸到；警方還查出，簡嫌居住樹林，懷疑他搭乘火車犯案，呼籲有被害人踴躍出面指認。