臉書購物社團買筆電 2研究生私下交易被詐

2017-11-18 12:48

〔記者邱俊福／台北報導〕方姓、林姓兩大學研究所學生，日前分別透過臉書購物社團購買筆電，再透過臉書私訊及加Line方式，跟賣家私下交易，結果皆在匯款後，發現賣家消失無蹤，始知受騙報警。警政署「165」反詐專線統計，本月6日至12日一週內，假網拍詐騙案高達205件，其中臉書平台就有161件，呼籲民眾多小心。

警方表示，台南市的方姓研究生，上週透過臉書買賣專區，看到標售價格2萬5000元的筆電，加Line私訊後，賣家表明可分期付款，只要匯款第一期金額即可先收到筆電，方姓研究生於是透過ATM匯款8000元至賣家私人帳戶，但匯款後遲未收到商品，多次聯繫賣家均未回應處理，驚覺遭到詐騙，才至派出所報案。

另名花蓮就學的林姓研究生，日前透過臉書二手拍賣社團，以2萬5000元的價格購買APPLE筆電，對方要求加Line私下交易，並表示會以宅急便寄送，但林匯款後遲未收到商品，賣家也不再讀取訊息並消失無蹤。

警方分析此類詐騙手法，以往假網拍的詐騙手法，都是以解除分期付款方式詐騙買家，而這類詐騙的目標，卻轉為以臉書社團專區刊登廣告方式，提高買家信心度，再以加Line私下交易，民眾遭詐騙後投訴無門進而向165檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆