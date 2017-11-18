竊嫌專偷宮廟、檳榔攤 得手20多萬連泡麵都不放過

2017-11-18 10:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆1名陳姓男子夥同無業的王姓友人，今年8月起，鎖定基隆、新北深夜無人看顧的宮廟及檳榔攤，動手行竊。兩人專偷廟內神像上的金牌及搜刮檳榔攤內的現金，得手20多萬元，甚至連檳榔攤內的香菸、泡麵都不放過。陳男居無定所，難以查緝。偵辦人員經長時間追查，鎖定陳男蹤跡，16日在台東將他逮捕歸案。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於今年9月25日接獲報案，轄內某一宮廟遭竊，損失約8千元；同日另一宮廟也遭闖空門，損失約12萬5千元現金還有一面金牌。

第二分局分局長林振明研判，依犯案手法顯示，可能是同一組歹徒所為，立即成立專案小組偵辦，經鑑識小組採集跡證及員警調閱周邊監視器畫面，鎖定21歲陳男及18歲王男兩人。

警方調查，陳、王2人平日遊手好閒，8月起騎乘機車四處遊蕩，尋找作案目標伺機行竊，發現檳榔攤、雜貨店歇業或宮廟無人看管，就潛入行竊現金及貴重物品，連香菸、泡麵也不放過。專案小組調閱監視器畫面，鎖定王嫌，將他約談到案說明。

王男向警方承認犯行，並表示一切都是陳男指使，自己只是配合；警方追查陳男下落時，卻發現他居無定所，且未與家人聯繫，行蹤難以掌握，訊後被函送法辦。

偵辦人員多方查訪探詢，得知陳男為躲在台東網友家中，16日晚間持拘票，將他拘提到案，並查扣金牌1面。

陳男被逮後承認犯下20多件竊案，贓款早已花費殆盡，身上只剩一面金牌還來不及賣，警訊後依竊盜罪嫌，將陳男移送法辦。警方呼籲，被害民眾出面指認，配合警方擴大追查。

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