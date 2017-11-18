名下凶宅大樓9戶將法拍 李婉鈺身家曝光！

李婉鈺無論是外貌、情史、身家財產都受人矚目。（資料照，記者何玉華攝）

2017-11-18 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市錦州街、新生北路交界處的「錦新大樓」，33年來因多次火災及跳樓事件奪走24條人命，各種穿鑿附會傳聞不斷，近日傳出一口氣法拍9戶，被發現都登記在新北市議員李婉鈺的公司名下，李婉鈺的身家到底有多雄厚，受到矚目。

「三立新聞網」報導，李婉鈺持有的「錦新大樓」9戶分別在4、6、7到13樓，每戶底價715萬元，10多年前由李婉鈺的家族事業買進。李婉鈺透露，原想翻修成小坪數背包客旅館，但因為無法全部買到，改建計畫破局。這9戶登記在李婉鈺公司名下，12月進行法拍。

報導提到，李婉鈺身家雄厚，名下擁有多處房產，在2012年申報的建號，在台北市明水路和新生北路就有15筆，今年申報的則是新生北路、吉林路，各12筆，房仲業者分析，新生北路公寓房價53萬，新成屋落在82萬，而吉林路公寓50萬，新成屋可來到92萬，若是都更可望翻漲3倍。

李婉鈺家族長期投資都更案，但父親林志郎曾因滯欠房屋稅及地價稅，被國稅局移送催收。家族營造公司也曾被指欠工程款，遭黑道找麻煩。